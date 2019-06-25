Киев, 25 июня, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Резкое падение рейтинга экс-президента Украины Петра Порошенко обусловлено украинской спецификой, а именно тем, что украинцы ни в коем случае не голосуют за бывшую власть.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Об этом сегодня, 25 июня, в комментарии изданию «Главред» рассказал политолог Александр Доний.

Эксперт отметил, что весь вопрос в объемах падения — успеет ли бывший президент за этот месяц не потерять проценты для преодоления избирательного барьера в 5%. Если бы парламентские выборы проводились не досрочно, 21 июля, а осенью — Порошенко и его партия точно не попадали бы в парламент нового созыва.

«Сейчас для Порошенко тенденция неутешительная, идет реальное падение голосов. Перетекание голосов, в первую очередь, идет в партию Святослава Вакарчука. В основном, это молодежь, которая голосовала на президентских выборах за Порошенко. Но частично электорат отходит и другим политическим силам, и они очень разные. Речь идет не об идейных людях, а о тех, кто ориентируется на власть. Это региональные элиты, которые не хотят делать ставку на предыдущего проигрышного кандидата», — отметил Доний.

Эксперт отметил, что главная цель Порошенко — не столько самому попасть в Верховную раду следующего созыва, сколько провести туда достаточно влиятельную фракцию.

«Если он преодолеет барьер (по состоянию на сейчас), то это будет всего 14 депутатов (из 450), на голоса которых могут не обращать внимание», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня были обнародованы результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг». Согласно им, в Верховную раду следующего созыва проходят 5 партий, безусловным лидером является партия «Слуга народа» Владимира Зеленского, которая имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных). За «Европейскую солидарность» Петра Порошенко на сегодня намерены голосовать 8,4% (или 6,5% среди всех опрошенных),