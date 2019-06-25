Екатеринбург, 25 июня, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Каждый пятый умерший житель Екатеринбурга погиб от рака. Об этом заявил глава горздрава Денис Демидов на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Филипп Малявин. Больная. 1897

Сейчас от злокачественных новообразований умирают около 20,9% горожан. Это вторая по частоте причина смерти после болезней системы кровообращения, от которых погибают 48,8% екатеринбуржцев.

В 2018 году от рака умерли 204 жителя на 100 тыс. населения, в 2017-м — чуть больше, 213,7. Однако динамика в целом негативная, смертность растёт, признал Демидов.

По данным горздрава, население часто подвержено смертности от онкозаболеваний из-за отсутствия профилактики. Если выявлять болезнь на ранней стадии, то это резко улучшит ситуацию, считает Демидов.

Ведомству понадобится 188 млн рублей для закупки и модернизации оборудования, которое бы позволило эффективно выявлять рак на ранней стадии. Депутаты гордумы отнеслись к требованиям главы горздрава с озабоченностью. Врачу предложили направить официальное письмо спикеру думы, чтобы парламентарии могли учесть его при внесении корректировок в бюджет.

Напомним, к 2020 году Екатеринбургу обещают создать центр ядерной медицины по лечению рака. Центр сможет принимать порядка 10 тыс. пациентов.