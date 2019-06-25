В Грузии нашли виновных, на Украине предпочитают русский язык: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США считают, что Япония не гарантирует им безопасность;
- Что мешает Грузии наладить отношения с Москвой;
- На Украине хотят изучать русский язык;
- О последствиях взрывов в Арыси;
- Почти все нерестилища осетра на Волге из-за сточных вод потеряны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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