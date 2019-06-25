Белгород, 25 июня, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал гибель молодых бойцов Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны «жертвой, принесённой за безбожие», заявив, что войну выиграли «крещёные люди». С напутственным словом митрополит выступил на вечере памяти, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Митрополит начал речь, напомнив собравшимся о картине «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», изображающей «столкновение света и тьмы». Так же, как воин Челубей «был известным магом», по словам митрополита, немецкие войска были «силами ада».

«В истории войны есть очень показательный для нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии — то есть молодых бойцов, которые рождены были уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, — они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещёные люди — те, кто призваны были, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную», — заявил митрополит Иоанн.

«Мы с вами не должны потерять генетическую память. Мы с вами должны утверждать, что мы помним тех, кто отдал свою жизнь, вне зависимости от их убеждений, вне зависимости от того, насколько они были готовы к испытанию. Мы должны сегодня все вместе объединиться, чтобы не спёрли у нас эту генетическую память о том, что мы — великий народ, рождённый в плавильном котле Великой Отечественной войны.

И ещё один факт. Недавно состоялась большая конференция ведущих демографов, и они сказали, что единственным фактором, который сейчас влияет на повышение рождаемости, является Бессмертный полк. Я удивился, но они объяснили это тем, что, когда в Бессмертном полку идут мужчины, они чувствуют себя мужчинами. Когда идут женщины, они готовы к жертвенной любви, готовы к примирению и готовы к диалогу — а это и есть защита семейных ценностей», — добавил митрополит.

По данным телеграм-канала «Белгород № 1», в епархии заявили, что митрополит не может прокомментировать своё выступление, потому что «отсутствует до пятницы».