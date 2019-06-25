Москва, 25 июня, 2019, 15:49 — ИА Регнум. По сообщению Минпромторга инвестиции из федерального бюджета в 2019—2021 годах будут предоставлены в виде взноса РФ в уставный капитал общества для строительства и реконструкции производственных мощностей якутского предприятия.

A. L. (loading) Судоходство на реке Лена

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова: «В результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «Жатайская судоверфь» с целью модернизации и строительства флота для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне России».

Денис Мантуров отметил, что развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является ключевым условием обеспечения бесперебойного завоза необходимых грузов для населения арктических районов Якутии.

В случае реализации проекта, на заводе планируется ежегодно строить 10 речных судов, проводить модернизацию 6 судов, утилизацию двух списанных судов, выполнять 432 тыс. нормо-часов ремонта и межнавигационного обслуживания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Он должен покрыть потребности в речном транспорте для рек Лена, Яна и Колыма, а также морском для Северного морского пути.

Ранее сообщалось, что стоимость создания «Жатайской судоверфи» (основной владелец — ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», ЛОРП) оценивается в 5,75 млрд рублей. Проект необходим для успешной реализации других инвестпроектов формируемой Северо-Якутской опорной зоны развития Арктики. Он также входит в обновленную редакцию ФЦП «Развитие инфраструктуры Арктической зоны РФ на 2018−2027 годы».

ООО «Жатайская судоверфь» было образовано в 2016 году с уставным капиталом 2 млн рублей. В 2018 году преобразовано в АО. Кроме ЛОРП его соучредителем выступает «Корпорация развития республики Саха (Якутия)».