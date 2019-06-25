Вашингтон, 25 июня, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Блогеры YouTube-канала HISHEсоздали новый мультфильм, показывающий альтернативное окончание фильма Marvel «Мстители: Финал». Видеоролик был опубликован на их канале 20 июня, набрав за пять дней больше 5 млн просмотров и вызвав вызвав бурную реакцию фанатов.

Постер фильма «Мстители: Финал»

Авторы анимации предположили, как можно было без жертв и сражений уничтожить титана Таноса. В фильме «Мстители: Финал» герои в течение трех часов пытаются свергнуть антагониста, и в итоге у них получается это благодаря смерти главного героя, Железного человека. Однако создатели мультфильма-пародии показали, что «Финал» мог закончиться похоронами не Тони Старка, а самого Таноса, если бы Тор переместился во времени и пространстве на ферму титана и отрубил тому голову без долгих разговоров.

Версия авторов канала заканчивается прощанием с мертвым титаном: на церемонии похорон собрались популярные злодеи из развлекательных франшиз, вроде лорда Волан-де-Морта из мира Гарри Поттера и клоуна Пеннивайза из книги Стивена Кинга «Оно».

"Теперь все хотят, чтобы вселенная HISHE была каноном», — пишет AMAZXNGVERO.

«Наконец, вы, ребята, сделали все правильно на этот раз, и это должен был быть повторный релиз вашего «Финала», а не альтернативы», — отмечает Inasndwhic.

«Хорошо, похороны Таноса — лучшее, что вы когда-либо делали, ребята», — хвалит Luca N.

«Так просто. Почему никто не думал об этом раньше?», — размышляет Tzu-Chi Hsu.

Подавляющее число комментариев было положительным, однако у зрителей иногда появлялись собственные варианты альтернативных сюжетов и вопросы к авторам ролика.

«Не так! Каждый злодей погиб. Так что никто из них не посещает похороны Таноса», — IZZAD уверен, что «Мстители» должны были уничтожить всех злодеев.

«Почему Локи все еще на стороне злодеев, теперь он герой, помнишь?» — спрашивает Usman Gondal.

Предыдущий ролик на канале HISHE также был посвящен альтернативному завершению фильма «Мстители: Финал». Авторы видео высмеивали сюжетные решения режиссеров, показывая, как по их мнению, должен был на самом деле завершиться фильм. Например, вместо самопожертвования Черной Вдовы ради камня души погибает страж пустой долины, Красный Череп. А умирающего Тони Старка оживляет доктор Стрендж, используя камень времени. Короткометражный мультфильм набрал 10 млн просмотров меньше, чем за две недели.

Каналу HISHE больше 10 лет: блогеры регулярно создают альтернативные сюжеты для популярных фильмов, сериалов и анимаций. На YouTube у них уже больше 2 млрд просмотров и 9 млн подписчиков.

Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах спустя два месяца после его мирового релиза.

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