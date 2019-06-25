Грозный, 25 июня, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о своей отставке не является жестом бессилия и отчаяния. Об этом 25 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Pravitelstvori.ru Юнус-Бек Евкуров

"Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своём намерении оставить пост главы Ингушетии», — написал Кадыров.

Он добавил, что Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен Ингушетии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в обращении к ингушскому народу заявил о своём намерении уйти в отставку.

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