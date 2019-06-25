Варшава, 26 июня, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Стратегия, которую осуществляет Польша по отношению к остальной Европе, довольно своеобразна, Варшава желает торговать со своими соседями по ЕС и одновременно быть военным форпостом США. О том, как в решении этой нетривиальной задачи Варшаве помогает беспорядок, творящийся на Украине, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Sejm RP Яцек Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о необходимости введения новых санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. В качестве обоснования своего предложения Чапутович выдвинул необходимость поддержать европейские устремления Украины. Вероятно. Если не ввести новые санкции, Украина почувствует себя заброшенной и никому не нужной? В логике польского министра получалось именно так, а особое возмущение у него вызвала «паспортизация Донбасса» — выдача российских паспортов жителям ЛДНР.

Для нынешней польской политики такая позиция есть логичное продолжение установки на получение выгоды из «торговли» антироссийским алармизмом. Интересно, что эта установка даже не зависит от смены польских правящих партий и присуща партии «Право и Справедливость» так же, как их предшественникам из «Гражданской платформы». Но в случае с новыми санкциями против России позиция Варшавы может коренным образом разойтись с желаниями остальных членов ЕС, и поможет ли Польше новый украинский президент в ее стремлении раскрутить еще один виток алармизма или помешает — пока неизвестно.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Поможет ли Киев выиграть Варшаве время для сдерживания Москвы».