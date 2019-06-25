Москва, 25 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

У здания суда собрали люди — экологи и активисты, протестующие против строительства полигона отходов. ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области.

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным. Инициаторы голосования хотят узнать мнение жителей по вопросу полного запрета на ввоз мусора из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, точка невозврата в попытках выстроить диалог власти и общества по проекту «Шиес» пройдена, заявил со сцены форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Архангельске активист Олег Мандрыкин.