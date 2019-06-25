Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания от ЛДПР Олег Капитанов готов сдать депутатский мандат, чтобы занять место главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, предложенное ему сегодня, 25 июня, врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом Капитанов сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Олег Капитанов на трибуне Заксобрания

Капитанов в курсе, что Беглов ждет его на работу чуть ли не завтра, однако не смог уточнить, когда именно сложит с себя полномочия депутата.

«Сейчас определяемся, как это лучше сделать. Пока не готов сказать», — заявил Капитанов. В Городской избирательной комиссии тоже оказались не готовы прокомментировать сроки, в которые Капитанов может избавиться от мандата.

Олег Капитанов сообщил, что предложение о новой работе стало для него полной неожиданностью. Напомним, это произошло, когда депутат на заседании правительства Санкт-Петербурга попросил у Александра Беглова помочь в сборе подписей муниципалов для регистрации кандидатом в губернаторы. Беглов спросил, почему Капитанов считает себя лучше остальных 25 претендентов, и взамен предложил ему пост в Смольном.

«Будем работать, как положено. Потому что тема очень тяжелая и важная для города», — сказал Олег Капитанов корреспонденту ИА REGNUM.

На самом заседании «жириновец» сказал, что с удовольствием возьмется за дело, потому что ЛДПР «всегда выступает за Россию для русских», тут же оговорившись, что понимает под «русскими» весь многонациональный российский народ.

Что произойдет с депутатским мандатом Капитанова, пока неизвестно. «Будет решать высший совет (партии ЛДПР)», — пояснил парламентарий.

Напомним, Капитанов избрался в Заксобрание в 2016 году по региональному списку ЛДПР, где шел вторым номером сразу за «паровозом» в виде самого Владимира Жириновского.