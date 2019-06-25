Стрелки Хорошева и Григорян выиграли бронзу на Европейских играх
Минск, 25 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Российские спортсмены Полина Хорошева и Кирилл Григорян стали бронзовыми призёрами на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Shooting-russia.ru
Талисман II Европейских игр
Хорошева и Григорян выиграли бронзу в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа. Они показали результат в 208,3 балла.
Победителями стали швейцарские спортсмены Нина Кристен и Ян Лохбилер (209,5 балла). Второе место заняли австрийцы Франциска Пир и Бернард Пикль (206,6 балла).
Отметим, что на Европейских играх сборная России завоевала 22 золотые, 12 серебряных и 15-я бронзовых медалей.
Читайте также: Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр в Минске