Москва, 25 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Ушла из жизни актриса театра и кино, театральный режиссер Алла Покровская. Об этом говорится в сообщении МХТ имени Чехова.

Алла Покровская

Народная артистка России скончалась 25 июня в возрасте 81 года от тяжелой болезни. Подробнее о причине смерти не говорится. Время и место прощания пока не определены.

Алла Покровская окончила легендарный «звёздный» курс Школы-студии МХАТ в 1959 году и стала «её ведущим педагогом, профессором, незыблемым авторитетом для коллег и многих поколений студийцев», отметили в театре. Коллектив театра выразил соболезнования сыну Покровской Михаилу Ефремову, родным и близким артистки.

Актриса 45 служила в «Современнике» и 15 лет в МХТ имени Чехова. Покровская исполняла главные роли в спектаклях «Мещане», «Господа Головлёвы», «Изображая жертву» и других. Алла Покровская — вдова актера Олега Ефремова.