Москва, 25 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация возвращается, чтобы отстаивать интересы страны и граждан РФ. Об этом при помощи телемоста сообщил заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mid.ru Заседание ПАСЕ

«Ощущения позитивные, потому что большинство депутатов ПАСЕ хотят позитивного диалога с Москвой. Для чего мы возвращаемся? Мы представляем здесь Россию, мы представляем здесь наших избирателей, мы обязаны доносить точку зрения России на все проблемы, которые невозможно решить без нашей страны. Доносить её напрямую до наших коллег — парламентариев из других стран. Делать это можно только на равных в ходе прямого диалога. Эти глубоко провинциальные, унижающую Украину демарши её избранников, они достойны сожаления», — сказал Толстой.

Также он прокомментировал обжалование решения ПАСЕ по возвращению полномочий российской делегации. По его словам, решение по этому вопросу должны принять 26 июня. Если Совет Европы даже незначительно ограничит полномочия российской делегации, если будут хоть малейшие санкции, представители РФ не смогут продолжать работу в ПАСЕ.

«Эта победа — разрыв санкционной цепочки, которую плели пять лет. Это общий успех нашей страны. Я надеюсь, у нас будет возможность развенчивать мифы и поток клеветы, который в адрес России раздаётся по всей Европе», — отметил Толстой.

Как сообщало ИА REGNUM, представители стран Евросоюза позитивно восприняли возращение РФ в состав ПАСЕ.