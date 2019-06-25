Претория, ЮАР, 25 июня, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Африканским странам, которые берут в долг средства, которые они будут не в состоянии вернуть, не следует ожидать списания долгов со стороны западных стран, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление помощника Госсекретаря США по делам Африки Тибора Надя.

Matthias Ripp Африка

По докладу Международного валютного фонда, выпущенному в 2018 году, 40% беднейших стран Африки переживают долговой кризис или находятся в группе риска, и вероятно, в скором времени также пострадают от кризиса.

«Мы уже прошли через это около 20 лет назад, списав долги большинству стран Африки. И почему вдруг сейчас мы должны делать это вновь? … Я точно буду выступать против этого, как и моя администрация, которая, по моему мнению, не одобрит такое положение дел», — заявил Надь журналистам в Претории в воскресенье, 23 июня.

Администрация США также активно критикует Китай за втягивание бедных стран в долговую яму, в основном за счет кредитования крупных инфраструктурных проектов. Он предупредил, что страны Африки рискуют потерять контроль над стратегическими активами, если они не смогут погасить китайские кредиты.

«Мы считаем, что это наша обязанность — заранее предупредить эти страны о том, что они могут попасть в серьезные экономические трудности», — подчеркнул Надь позицию США.