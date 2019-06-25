Москва, 25 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Грузии предложили запустить для туристов из России шаттлы из Баку и Еревана. Эта мера может лишь отчасти компенсировать потери туриндустрии, связанные с запретом на полеты в Грузию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

MIKHEIL Пляж. Грузия

«Удлинение и усложнение маршрута приведет к серьезному удорожанию туров в Грузию, так что в итоге проще и удобнее по сопоставимой цене можно будет отдохнуть на Балканах и в Турции. А уж сервис там будет многократно лучше грузинского», — отметил эксперт.

Впрочем, по его мнению, и сейчас Грузия — не самый дешевый вариант морского отдыха для российских граждан, та же Албания обойдётся дешевле. Не стоит также забывать и о том, что с запуском железнодорожного движения через Керченский пролив снизится и стоимость отдыха в Крыму.

«Что до потерь грузинских авиакомпаний, то им такой обходной маршрут не компенсирует потерь, — в Россию они не смогут летать из Армении и из Азербайджана», — считает Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии могут запустить для туристов из России бесплатные автобусы из аэропортов Еревана, Баку и Трабзона, с таким предложением выступил глава грузинской ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

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