Киев, 25 июня, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Большинство жителей Украины так или иначе выступают за изучение русского языка в школе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и центра «Социальный мониторинг», результаты которого были обнародованы 25 июня на пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

35,8% респондентов заявили, что русский язык следует изучать в школе наравне или меньше, чем другие иностранные языки. Ещё 23,9% считают, что русский и украинский языки необходимо изучать в равной степени.

22% уверены, что русский язык нужно изучать меньше, чем украинский, но больше чем любые другие иностранные языки.

Исследование проводилось с 13 по 19 июня. Было опрошено 3 тыс. человек старше 18 лет.

Напомним, ранее представитель партии «Голос» Святослава Вакарчука Сергей Цыгипа предложил добавлять 20% к счёту русскоязычных посетителей украинских ресторанов. Вакарчук проигнорировал высказывание однопартийца.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным социологической группы «Рейтинг», 32% жителей Украины выступают за официальный статус русского языка — 21% хочет видеть его вторым государственным, ещё 11% — официальным в ряде регионов.

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