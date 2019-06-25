Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Вторым кандидатом на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Санкт-Петербурга, в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга, станет исполнительный директор двигателестроительного АО «Климов» (входит «Ростех»), один из сопредседателей штаба общественной поддержки Беглова, Герой Советского Союза Александр Ватагин.

Klimov.ru Александр Ватагин и Валентина Матвиенко

Об этом 25 июня сообщило издание Znak.com со ссылкой на свой источник в Смольном. Сам Ватагин подтвердил своё выдвижение по инициативе Беглова изданию «Фонтанка».

Напомним, 24 июня стало известно, что врио губернатора предложил спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко и дальше представлять исполнительную власть региона в верхней палате, если Беглова изберут губернатором Петербурга осенью 2019 года. Матвиенко согласилась с этим предложением.

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«Кто станет третьим кандидатом на должность сенатора в Совфеде, пока не решено, несколько кандидатур уже были отклонены — не проходили по формальным признакам», — добавил собеседник Znak.com.

Александр Ватагин служил в ВМФ, Героем Советского Союза он стал в 1991 году за участие в испытаниях малой подводной лодки «Пиранья».

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. Кандидат в губернаторы обязан обнародовать три кандидатуры на должность сенатора от исполнительной власти, из которых после победы на выборах будет выбран новый член Совета Федерации.