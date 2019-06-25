Москва, 25 июня, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Законопроект, защищающий от взыскания исполнительного сбора с пенсий и социальных выплат должников, внесли в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Сергеем Неверовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Запрещается обращать взыскание на выплаты социального характера, в том числе социальные доплаты к пенсии, субсидии, выплаты инвалидам и средства иной государственной социальной помощи, а также на пенсии и пенсионный выплаты.

Однако льгота не касается выплат по обязательствам о возмещении ущерба, причиненного преступлением, об уплате административного, судебного штрафа или штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также об уплате задолженности, возникшей из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, вышеперечисленные ограничения по обращению взыскания не применяются.