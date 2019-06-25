Киев, 25 июня, 2019, 14:16 — ИА Регнум. По итогам ситуации в ПАСЕ у Украины есть один большой плюс — возможно, после этого голосования (за возвращение российской делегации) Киев возродит свою дипломатию и перестанет надеяться, что «большие дяди» за нас всё решат и всё нам «порешают», заявил в своем комментарии сегодня, 25 июня, украинский политолог Константин Бондаренко, оценивая последние события в Страсбурге.

DDima МИД Украины

Политолог выражает надежду, что тот инфантилизм, который долгое время Украина демонстрировала на внешнем направлении, «отойдет в прошлое», и подчеркивает, что надежды Киева на США в данном случае не оправдались.

«Вчерашняя ночь показала — Вашингтон не всесилен, Запад не монолитный, Украина — не пуп земли, Россия умеет ждать и добиваться своего, а главные принципы Европы являются неизменными со средневековых времен: право и выгода неразделимы, справедливость на стороне тех, кто продемонстрирует большую рентабельность и покупательную способность», — констатирует украинский политолог.

Бондаренко даже поблагодарил тех, кто голосовал де-факто против Украины, ведь они дали шанс на то, что «климкинщина» будет заменена на более эффективную систему дипломатии.

«Более современную, более самостоятельную, более динамичную, без неполноценности, без слюны, соплей и розовых очков. Ибо — как оказалось — без «волшебного пенделя» нам не обойтись. Мы получили то поражение, которое заставляет, стиснув зубы, тщательно готовить победу», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня украинская делегация «приостановила» свою работу в ПАСЕ. Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Леонид Емец сообщил, что для полноценного демарша теперь Верховная рада должна в экстренном порядке остановить участие Украины в ассамблее Совета Европы, а президент Зеленский — решить вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

Согласно законодательству, непосредственно делегация не имеет права самостоятельно принимать решение об участии Украины в ПАСЕ, а может лишь приостановить свое участие в данной сессии ассамблеи до момента принятия официального решения парламентом.