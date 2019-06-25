Лондон, 25 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов Уимблдона. Об этом сообщает Ubitennis.

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По мнению Надаля, главными кандидатами на победу в турнире являются Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Также есть молодые игроки, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут сыграть», — сказал Надаль.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является сербский теннисист Новак Джокович. Для него эта победа стала четвёртой в карьере на Уимблдоне.

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