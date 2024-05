Вашингтон, 25 июня, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Группа разработчиков Do Something Good создала приложение на базе искусственного интеллекта, которое способно в автоматическом режиме удалять людей с фотографии. Об этом 25 июня сообщил портал TechCrunch.

Рене Магритт. Сын человеческий II

Отмечается, что в основу программы, которая получила название Bye Bye Camera, легла нейросеть с технологией YOLO (You Only Look One). С её помощью сначала обозначается контур человека, а затем выполняется то, что компания Adobe назвает «контекстно-зависимой заливкой». Приложение уже можно приобрести в онлайн-магазине App Store.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сотрудники Adobe Systems разработали нейросеть, способную выявлять обработку фотографий в растровом редакторе Photoshop. Разработчики утверждают, что программа определяет фальшивки в 99% случаев.