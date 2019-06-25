Калуга, 25 июня, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Порядка 18 тыс. жителей Калужской области ограничены в праве выезда за пределы страны. Об этом 25 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав контролирует пассажиров, покидающих регион

По ее словам, порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы России, составляет 30 тыс. рублей. Но это правило не распространяется в том числе на должников по алиментам, которых в регионе около 3,6 тыс.

Для таких категорий пороговая сумма долга составляет 10 тыс. рублей. Также ограничение будет установлено при долге от 10 тыс. рублей, если гражданин не платит по счетам в течение двух месяцев,

«За пять месяцев 2019 года судебные приставы, ограничив калужан в праве выезда за границу, взыскали с неплательщиков около 105 млн рублей», — уточнила Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей стране «невыездными» в мае оказались около 3 млн российских граждан. Почти половина из них просрочила платежи по кредитам, ещё 20% — по алиментам, 10% — по налогам и штрафам ГИБДД.

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