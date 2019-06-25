США не верят КНДР, для Украины приоткрылись «врата ада»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В США сомневаются в готовности Пхеньяна к разоружению;
- Украина намерена оспорить возвращение России в ПАСЕ;
- Эрдоган назвал срок поставок С-400;
- В Эстонии вандалы осквернили еврейское кладбище;
- Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» на пути к свободе.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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