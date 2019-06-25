Пермь, 25 июня, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Максим Решетников скептически относится к приёму в первые классы по результатам экзаменов. Это следует из его заявления на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zampolit.com Максим Решетников

Главе края напомнили о том, что в одной из гимназий для мальчиков и девочек установили разный проходной балл, при этом для девочек балл оказался выше. Решетников, со своей стороны, ответил, что вопрос гораздо глубже, нежели скидки для мальчиков.

«Вообще, а можем ли мы при поступлении в первый класс требовать каких-то экзаменов вступительных? Мне специалисты говорят, что вообще-то нет», — сказал губернатор.

Также он добавил, что попросил прокуратуру Прикамья изучить эту проблему. «Мне кажется, нужно поставить вопрос о том, насколько набор в первые классы по баллам вообще допустим», — отметил руководитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной в Перми разгорелся скандал с одной из гимназий. Оказалось. что в ней для мальчиков и девочек установили разные проходные баллы. При этом для девочек такой балл оказался выше. Представители гимназии объяснили такие шаги стремлением сохранить в классах гендерный баланс, так как у девочек при равных шансах с мальчиками было больше возможностей поступить.