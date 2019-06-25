Москва, 25 июня, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Основным фактором причисления населения России к среднему классу является заработная плата. В России можно успешно быть причастным к среднему классу, работая в госсекторе, заявил корреспонденту аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Так, доля госслужащих в структуре среднего класса составляет порядка 15%, а в предпринимательской деятельности всего около 5% считаются средним классом. Поэтому можно ждать, что в рамках реализации нацпроектов на пути по достижению цели стать Топ-5 экономик мира, в ближайшие годы тенденция сокращения среднего класса приостановится», — предполагает эксперт.

Так, несмотря на отсутствие роста заработных плат в РФ, в госструктурах заработные платы топ-менеджмента будут сохраняться на высоких уровнях. К тому же, вероятно, предприниматели не совсем честно отчитываются по доходам за последние годы, потому показатели среднего класса снижались. Но, работа правительства по обелению деятельности предпринимателей будет способствовать тому, что, как минимум, падать этот показатель перестанет.

«Характеристики среднего класса — это, прежде всего, наличие собственного жилья, возможность совершать дополнительные расходы после совершения необходимых ежемесячных покупок и оплаты счетов, возможность позволить себе купить новый или подержанный автомобиль и хотя бы один раз в год побывать в отпуске за границей», — перечислил Стариков.

К среднему классу в Швейцарии принадлежит 57% населения, в США — 53%, в Китае — 59%, в Эстонии — около 33%. В России же, по версии Credit Suisse, — не более 17,9% составляют средний класс. Если посмотреть на описание среднего класса в цифрах, то в Швейцарии принадлежность к среднему классу определяется годовым доходом на одного взрослого человека в $72 900, в США — $50 000, в Китае — $28 тыс., в России — $18 тыс.

«То есть получается, что в России доходы среднего класса 18 тыс. долларов на одного взрослого человека для семьи из двух работающих людей, то есть 36 тыс. долларов в год (2 млн 257 тыс. 110 рублей разделить на 12 месяцев). Это почти 200 тыс. рублей (188 тыс. рублей) на семью. По данным экономистов Альфа-банка, средний класс составляет 30% населения РФ, писали СМИ. Кажется, что цифры несколько завышены», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет. Средний класс в России стал более бедным и уязвимым. Доля граждан с устойчивыми доходами сократилась до 30%, выяснили экономисты Альфа-банка.

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