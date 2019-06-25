Токио, 25 июня, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Проект резолюции о вотуме недоверия правительству премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который подали в нижнюю палату парламента страны пять оппозиционных партий, отклонен 25 июня. Об этом передает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По данным агентства, нижняя палата парламента Японии отклонила данный проект резолюции, так как у правящей коалиции более половины голосов депутатов в палате.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта представители японской оппозиции выразили недоверие министру труда страны Такуми Нэмото в связи со скандалом вокруг ошибок в государственной статистике.

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