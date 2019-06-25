Улан-Удэ, 25 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В сети появилось видеообращение жителей посёлка Россошино на севере Бурятии к президенту Владимиру Путину. Сельчане пожаловались главе государства на произвол со стороны добытчиков нефрита и разрушение традиционного образа жизни.

Egov-buryatia.ru Эвенки

По их словам, для коренных жителей посёлка — эвенков, традиционная охота и рыбалка всегда оставались основой их существования. Однако ситуация изменилась в худшую сторону после прихода сюда компании по добыче нефрита.

«Нас, коренных жителей, стали выгонять из охотугодий, сжигать зимовья, поджигать тайгу, чтобы не было возможности вести промысловую охоту. Сотрудники скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием, при этом говорят: «Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете, и это не ваш теперь дом», — говорится в обращении.

В руководстве республики начали проверку этих сообщений. Как стало известно ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил своему первому зампреду Игорю Зураеву создать и направить в Россошино межведомственную комиссию в составе Росприроднадзора, уполномоченного по правам человека в Бурятии и представителей прокуратуры республики.

«Межведомственная комиссия, созданная по поручению главы Бурятии, в связи с обращением жителей поселка Россошино Баунтовского района выезжает утром 26 июня на сход местных жителей. Комиссии предстоит разобраться с жалобами граждан на деятельность в районе ООО «Забайкальское горнорудное предприятие», — отметили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение жителей посёлка зачитал 20 июня депутат Народного Хурала (парламента Бурятии — прим. ИА REGNUM ) на очередной сессии регионального парламента. В нём сообщалось о том, что добытчики нефрита похищают людей и даже создали на руднике тюрьму, где держат похищенных.

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