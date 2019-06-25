Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Туристический поток в Петербург по итогам 2019 года вырастет минимум на 10%. Такого мнения придерживаются в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист в Петербурге

Как сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, за 2018 год город посетили 8,2 млн путешественников, при этом 3,9 млн из них приехали из Германии, Франции, Италии и других зарубежных государств, остальные — из регионов России, лидерами среди которых остаются Москва и Московская область.

По данным Смольного, в прошлом году рост турпотока в Петербург составил не менее 9,3%, чиновники ожидают похожего результата и по итогам 2019 года. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майа Ломидзе заметила, что ассоциация прогнозирует прирост выше 10%.

Евгений Панкевич также сообщил, что средняя поездка в Петербург занимает у туриста от 3 до 5 дней, за это время он успевает потратить около 35 тыс. рублей. Количество круизных путешественников увеличилось на 29% за год, на 30% выросло и потребление платных туристических услуг. Однако средний уровень загрузки отелей и гостиниц остается на уровне 68% — из-за невысокого «зимнего» сезона.

Добавим, с 9 по 13 сентября в Петербурге пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при ООН, куда приедут представители 158 стра. По словам Панкевича, в городе ждут и президента Владимира Путина.

Напомним, власти Петербурга рассчитывают, что к 2023 году объем услуг в сфере туризма в Северной столице увеличится до 35 млрд рублей. В 2020 году город введет сбор с иностранных гостей: 100 рублей с человека в сутки.