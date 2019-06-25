Ярославль, 25 июня, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Ярославская областная дума не стала принимать обращение к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву по вопросу оптимизации реорганизации системы здравоохранения Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Николай Александрычев

Проект решения внесла фракция КПРФ, его поддержала фракция «Справедливая Россия».

«Ситуация сегодня такова, что по разные стороны находятся чиновники, которые говорят, что все хорошо, а с другой — пациенты, которые справедливо ставят вопрос о недоступности медицины. Ни чиновники, ни областные депутаты не слышат стоны пациентов», — сказала депутат Елена Кузнецова.

Эмоционально выступил депутат из Рыбинска Шакир Абдуллаев.

«После объединения 1 и 6 поликлиники в Рыбинске люди занимают очередь в 4−5 часов утра. Это ухудшение или улучшение? Люди стоят сначала в очереди в регистратуре, а потом по 2−3 часа к врачу, которых часто нет. Это живая картина, это не выдумка. Если это улучшение, давайте еще «улучшим» в кавычках. Я понимаю, от обращения к Дмитрию Анатольевичу Медведеву ничего не улучшится. Потому что нет финансирования медицины. Давайте мы признаемся. Что мы врем друг другу сами? Мы же с живыми людьми общаемся. Мы же не можем обманывать бабушек и дедушек, глядя им в глаза. Давайте мы хоть немного спустимся на землю грешную. Если мы сами не можем, давайте звонок другу», — сказал депутат Шакир Абдуллаев.

Против принятия обращения выступил лидер фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Он считает, что обращение к Медведеву не поможет решить проблемы в сфере медицины, а, наоборот, ухудшит ситуацию. При этом Александрычев признал, что проблемы в медицине есть, но призвал коллег не выносить сор из избы.

«Я много изучал бережливое производство. Тойота написал такую книгу, как руководить любым производственным процессом. Все проблемы решаются на гембе, на земле. Это наш бюджет, это наша внутренняя проблема Ярославской области. А мы сегодня, или одна из наших крайне уважаемых фракций, сегодня выступает как тот человек, который стоит с ведром бензина около печки и хочет ведро в эту печку запустить. Только извините меня, что из этого получится, я не знаю. Сгореть всем можно. Давайте спокойно дадим работать правительству, правоохранительным органам, которые сегодня включились в эту работу, губернатору Ярославской области. И это будет совершенно правильно, а не обращаться к дяде, к Дмитрию Анатольевичу уважаемому, или еще к кому-то, за помощью. Мы эти вопросы должны решить у себя сами. Я считаю, что это постановление принимать нельзя, оно пользы нам не даст, а где-то даже помешает решению серьезного вопроса по здравоохранению», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев.

В итоге дума не приняла предложенное коммунистами обращение. Большинство депутатов воздержались. Предложение о поименном голосовании также не прошло.