Анкара, 25 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в июле текущего года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы начинаем прием С-400 со следующего месяца», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что приобретение ракетных систем входит в сферу суверенных прав, и Анкара в этом вопросе отступать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что российские ЗРС куплены вне зависимости от того, какие действия за эти последуют со стороны США. Заявлению министра предшествовали слова помощника госсекретаря США Кларка Купера о возможном введении санкций против Анкары из-за покупки С-400.

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