Москва, 25 июня, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Решение об отставке, которое принял глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, — это поступок настоящего политика и мужчины. Принимая его, он в первую очередь думает не о себе, а о своей республике, народ которой будет ему благодарен за все, что он сделал. Такое мнение высказал ИА REGNUM Дмитрий Носов — олимпийский чемпион-дзюдоист, член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (Общественная наблюдательная комиссия).

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

«Я увидел огромные изменения в жизни республики за последние годы. Я думаю, что народ Ингушетии будет благодарен Евкурову за все, что он сделал за время руководства республикой», — считает Носов.

Отмечая, что для Евкурова, которого он знает много лет, понятие чести — не пустое слово, Носов высказал уверенность, что принятое им решение не было спонтанным, он рассчитывает им повлиять на сохранение стабильности и мира в Ингушетии.

«Уверен на сто процентов, что это его решение в свете этой истории — решение настоящего политического деятеля, который понимает всё. Это поступок не только настоящего опытного политического деятеля, но и настоящего мужчины. На сто процентов мы можем сказать, что таким решением он пытается сохранить мир и стабильность в республике. Очевидно, что в первую очередь он думает о судьбе Ингушетии», — заявил эксперт.

Дмитрий Носов даже не допускает мысли о том, что Евкуров мог сдаться в непростой ситуации, которая сложилась в последнее время в Ингушетии.

«Кто-то, наверное, думает, что он чего-то испугался, но это полный бред. Юнус-Бек Евкуров не раз смотрел смерти в глаза. Ему нечего бояться. Это настоящий мужчина и политический деятель, который думает только о республике», — уверен политик.

Носов напомнил, сколько успел сделать Юнус-Бек Евкуров за время его работы в должности главы Ингушетии. Среди его заслуг в том числе создание условий для развития спорта, достижения в социальной сфере, в экономике. Но в первую очередь, по мнению Носова, народ Ингушетии должен быть благодарен Евкурову за обеспечение безопасности в регионе.

«Мы действительно можем сказать, что этот человек, пришедший из военного дела, за такой короткий срок смог стать хорошим управленцем и политиком. Мы не должны забывать, какая ситуация в республике была, когда пришёл Юнус-Бек. Давайте называть вещи своими именами, был настоящий бандитизм. Не могли никак договориться между собой кланы, и всё решалось только с помощью оружия. Незаконными, нецивилизованными способами», — напомнил эксперт, подчеркнув, что теперь жители Ингушетии могут свободно гулять по улицам и чувствовать себя в безопасности.

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Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 24 июня выступил с обращением к жителям республики, в котором объявил о своем решении подать прошение президенту РФ Владимиру Путину об отставке с поста руководителя субъекта. Это решение принято взвешенно и обдуманно и вызвано многими причинами, одна из которых —разобщенность в обществе, за которую должны, по мнению Евкурова, нести ответственность в первую очередь органы власти.

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