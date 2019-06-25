Киев, 25 июня, 2019, 12:08 — ИА Регнум. С января по март 2019 года уровень безработицы на Украине вырос до 9,2% с 8,8%, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года, заявили в пресс-службе Государственной службы статистики.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Общее количество занятого населения на Украине в первом квартале составило 16,3 млн человек. Уровень занятости — 57,1%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты подсчитали, что в польском городе Лодзь каждый шестой житель — выходец с Украины. Уровень безработицы в Польше составляет 5,4%, а летом может снизиться до 5%.

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