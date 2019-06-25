Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из бюджета города выделят 7,5 млн рублей на создание сквера «Осенний марафон» на Васильевском острове, в память об известном советском фильме режиссера Георгия Данелии. Автором этой идеи оказались не чиновники, а петербурженка Вера Рязанова, ставшая одним из победителей городского проекта «Твой бюджет — 2019».

Цитата из к/ф «Осенний марафон», реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Бег

Общественные инициативы, победившие в проекте «Твой бюджет — 2019», будут реализованы в 2020—2021 годах в шести районах Петербурга. Финалистов проекта, которых в каждом районе может быть не больше трех, выбрали сами жители, которые вошли в бюджетные комиссии. В каждом районе участники проекта распределяли по 15 млн рублей.

Вера Рязанова на странице проекта «Твой бюджет» в соцсети «ВКонтакте» в апреле 2019 года подробно рассказала о своей идее.

Вера Рязанова, жительница Васильевского острова в Санкт-Петербурге «Моя инициатива состоит в том, чтобы на заболоченном пустыре между домом № 8 по Новосмоленской набережной и домом № 23 по улице Кораблестроителей создать сквер с цветочными клумбами, деревьями и памятником фильму «Осенний марафон», надеюсь, многие помнят и любят этот фильм и главного героя Бузыкина, которого сыграл наш потрясающий актер Олег Басилашвили. Потому что именно в доме № 23 по улице Кораблестроителей жил Бузыкин и его сосед — герой Евгения Леонова. Вместе с парком на Смоленке сквер «Осенний марафон» будет центром притяжения туристов и жителей города. Именно в нашем округе «Морской» нет ни одного парка и сквера, очень мало зелени. Мы можем решить проблему скучного и депрессивного района организацией сквера и парка, где могут происходить различные спортивные и музыкальные мероприятия.

Что можно сделать на этом пятне: пешеходная или беговая дорожка — герои фильма занимались бегом, вдоль которых создать клумбы, поставить скамейки, подключить фонари, также можно установить стенды с описанием детских игр советского времени, когда дети большое количество времени проводили во дворах с играми, а не с планшетами. Очень часто наблюдаю на детских площадках, как дети слоняются, не зная, чем себя занять и во что поиграть. Возможно установление детских подростковых качелей (можно рассмотреть вариант качелей-лодок советского образца). А для нас, жителей Васильевского острова, это место будет радовать глаз в любой сезон и в любую погоду.

Как отмечают в комитете финансов Санкт-Петербурга, помимо сквера «Осенний марафон», на Васильевском острове по инициативе жителей появится кустарниковое ограждение на Большом проспекте для прекращения стихийной парковки на газонах, а также новая площадка для выгула собак.

Во Фрунзенском районе создадут игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья, районный центр по борьбе с инсультом и сквер «Семья» у роддома №16. В Невском районе по инициативе жителей благоустроят четыре детских сада, а также пространство у реки Утки.

«25 и 26 июня голосования пройдут еще в трех районах — участниках проекта «Твой бюджет — 2019»: победителей выберут Петроградский, Московский и Красногвардейский районы», — отметили в Смольном.