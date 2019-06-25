Лондон, 25 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Борис Джонсон, кандидат в премьер-министры Великобритании, признал, что ему понадобится сотрудничество с ЕС, чтобы избежать серьезных проблем на границе с Ирландией или непомерных тарифов в торговле в случае, если сделка не состоится, 25 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис

В эксклюзивном интервью ВВС фаворит на пост нового премьер-министра сказал: «это зависит не только от нас.»

Он добавил, что «ни секунды не верит», что Великобритания останется без сделки, хотя он готов и к этому.

Отвечая на вопрос о ссоре с подругой, он сказал, что «просто нечестно» вовлекать «любимых» в дискуссии.

Сообщениями о ссоре его девушкой, Кэрри Саймондс, пестрели заголовки СМИ, после того, как по их адресу выезжал наряд полиции. Джонсон пока отказывается принимать участие в дебатах «лицом к лицу"со своим основным оппонентом из кандидатов. Секретарь по работе и пенсиям Эмбер Радд сказала в программе Radio 4's Today, что решение Джонсона игнорировать теледебаты является «очень странным» и призвала его «пересмотреть» его. Между тем другой кандидат, Джереми Хант, пообещал увеличить расходы на оборону на £15 млрд в течение следующих пяти лет в случае, если он получит кресло премьер-министра.

В интервью политическому редактору ВВС Лоре Кьюнсберг Джонсон сказал, что сделка Терезы Мэй «мертва».Он настаивал на возможности заключения новой сделки с ЕС до конца октября, поскольку политический ландшафт в Великобритании и на континенте изменился."Я думаю, что на самом деле политическая ситуация существенно изменилась с 29 марта», — сказал он, имея в виду первоначальный срок Brexit."Я думаю, что по обе стороны канала (Английский канал) по-разному понимают то, что нужно."Теперь, когда сделка по Brexit премьер-министра была трижды отклонена парламентом, Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Джонсон обещал, что сможет убедить Брюссель решить ирландский пограничный вопрос, ключевой момент, несмотря на неоднократные предупреждения лидеров ЕС о том, что это невозможно. Однако он уверен в существовании всех возможностей для избежания пограничного контроля.

Когда это заявление о существовании технических возможностей оспорили, Джонсон сказал: «Ну, на самом деле они есть, у вас в очень большой степени они есть, Вы доверяете схемам трейдеров, всевозможным схемам, которые вы могли бы внедрить."Но, признал Джонсон, для решения этой проблемы нет «чудодейственного средства».