Ярославль, 25 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области рекламные агентства подали 71 иск к региональному департаменту имущественных и земельных отношений. Информация об этом прозвучала на заседании областной думы 25 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи

Тему поднял депутат Василий Бобков. По его данным, рекламные агентства выиграли около 60 исков к региональным властям. Замдиректора департамента имущественных и земельных отношений, в чьей компетенции находится наружная реклама, сказал, что исков больше.

«71 иск в настоящее время. Они в законную силу не вступили. Суть исков в том, что рекламные конструкции не вошли в новую схему размещения рекламы Ярославской области», — сказал замдиректора ДИЗО Леонид Золотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители местного рекламного бизнеса обвинили чиновников в выдавливании их с рынка. Речь в том числе идет о том, что региональные власти после передачи полномочий с местного уровня власти на областной не включили ряд рекламных конструкций в новую схему рекламы.

«С рекламой надо наводить порядок. Я надеялся, что когда реклама перейдет на уровень области, порядка будет больше. Порядка больше не стало», — констатировал депутат Василий Бобков.