Вашингтон, 25 июня, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В сети набирает популярность ролик аниматора под ником The Winglet, в котором сражаются персонажи двух популярных онлайн-шутеров: Overwatch и Team Fortress 2. Свою работу автор опубликовал на собственном YouTube-канале 24 июня.

Overwatch против Team Fortress 2

The Winglet выпустил уже второй эпизод противостояния Overwatch и Team Fortress 2. В этом юмористическом ролике один на один сражаются персонажи двух игр: Роковая Вдова и Снайпер, Турбосвин и Пулемётчик, Мэй и поджигатель, и т.д.

Пользователи тепло приняли новое творение The Winglet: за стуки ролик набрал почти 500 тыс. просмотров и 64 тыс. лайков при 544 дизлайках. Геймеры отмечают качественный юмор и интересные ситуации в противостоянии любимых персонажей.

Сам автор никак не комментирует успех своего видео, но, вероятно, в дальнейшем может появится третий эпизод противостояния двух игр.

Напомним, Overwatch и Team Fortress 2 — это многопользовательские командные шутеры. В них игрокам необходимо управлять одним из представленных персонажей со своими уникальными навыками и сражаться с геймерами из команды-соперника. В обеих играх есть несколько режимов: бой на смерть, захват флага, перевозка груза и т.п.