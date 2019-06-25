Пекин, 25 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Китае разработаны поправки к природоохранному законодательству, обязывающие граждан сортировать бытовые отходы. Инициативу представил 25 июня министр охраны окружающей среды и экологии КНР Ли Ганьцзе.

Patrick Раздельный сбор мусора

Кроме того, в стране введут сбор за вывоз и утилизацию мусора. Тарифы будут отличаться в разных регионах, их определят местные власти после общения с населением.

На сегодняшний день 46 крупных городов Китая участвуют в пилотной кампании по сортировке отходов, однако в большинстве из них система сортировки не налажена, а необходимая инфраструктура не развита, сообщает портал «Россия — Китай: главное».

Иная ситуация в Шанхае. Там с 1 июля введут четкую систему сортировки и наказание за отход от правил. Бытовые отходы в этом городе делят на четыре категории: опасные, поддающиеся переработке, неперерабатываемые и сухие. Нарушителям грозит штраф до 200 юаней, что соответствует $30.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня правительство КНР обязало города окружного уровня и выше начать внедрение системы сортировки мусора. К 2025 году такие города, а их в стране более 300, должны завершить строительство сортировочных систем.

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