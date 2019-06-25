Москва, 25 июня, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете» о том, когда в средней полосе Российской Федерации наступят самые жаркие дни лета-2019.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

По его словам, самые жаркие дни лета по климату ожидаются 31 июля и 1 августа. При этом Вильфанд добавил, что если говорить о декаде, то с 26 июля по 5 августа в средней полосе наступят самые жаркие дни.

По словам специалиста, такие изменения связаны с тем, что так называемый деятельный слой суши прогреется от Солнца именно после 20 июля, после чего отдавать «тепло атмосфере» начинает уже почва.

«Нас (жителей РФ) еще ждет много теплых прекрасных дней впереди», — отметил Вильфанд.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что с 24 июня в Москву и Московскую область придёт долгожданная прохлада. По данным специалистов, холодный воздух на Европейскую часть страны прорвется из Арктики благодаря антициклону.

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