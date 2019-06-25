Москва, 25 июня, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Почтовый сервис Mail.ru планирует отказаться от метода авторизации пользователей при помощи постоянного пароля. Об этом 25 июня сообщил РБК.

(сс)PhotoMIX-Company Интернет

Идентификация пользователей будет проходить при помощи одноразовых паролей, отправляемых посредством СМС. В компании считают, что это позволит повысить уровень безопасности и защитит пользователей от действий злоумышленников.

Читайте также: В США сделали печь, способную подключаться к Google Home и Alexa

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Mail.ru Group и «Билайн» решили конфликт, из-за которого пользователи испытывали проблемы с доступом к различным сервисам. Их представители сообщили журналистам, что компании смогли найти решение, которое удовлетворило обе стороны.