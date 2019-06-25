Ростов-на-Дону, 25 июня, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В деле о «золотом» песке для стадиона «Ростов-Арена» начались подвижки. Одному из фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения. Теперь бывший чиновник донского правительства Николай Безуглов находится под домашним арестом.

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Отправить экс-министра строительства, архитектуры и территориального строительства Ростовской области из следственного изолятора домой решил Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее в отношении подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что Безуглов, полагают следователи, вместе с директором ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергеем Мищенко (он также находится под следствием) согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». В работах вместо крупнозернистого песка был применён мелкий, то есть более дешёвый. Разница в стоимости составила превысила 223 млн рублей, что и стало причиной задержания чиновников и представителей компании-поставщика.

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Стоит отметить, что Безуглов выразил готовность сотрудничать со следствием.

«Мне дорога моя честь и честь моей семьи. Уничтожить документы невозможно, вся переписка и весь документооборот хранятся в закрытой системе правительства Ростовской области», — заявлял он во время одного из заседаний суд (цитата ТАСС).

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Напомним, что в отношении ещё одного чиновника облправительства было возбуждено уголовное дело. Заместитель донского губернатора Сергей Сидаш в настоящее время находится в следственном изоляторе.