Киев может отозвать украинскую делегацию из ПАСЕ
Киев, 25 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. «Украина теряет субъектность в международных отношениях». Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский, комментируя принятие ПАСЕ резолюции, которая позволяет вернуть российскую делегацию.
При этом он обвинил отдельные страны ЕС в нежелании демонстрировать правовую европейскую позицию.
Кроме того, депутат от «Блока Петра Порошенко», член украинской делегации Мария Ионова считает, что Киев может приостановить свое участие в ПАСЕ, передает «Интерфакс-Украина».
Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины сообщило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 — против, 10 — воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21:00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1:45 25 июня.