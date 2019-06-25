Киев, 25 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. «Украина теряет субъектность в международных отношениях». Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский, комментируя принятие ПАСЕ резолюции, которая позволяет вернуть российскую делегацию.

Assembly.coe.int Парламентская ассамблея Совета Европы

«Или мы победим, или это не конец. Будем и дальше искать решения, чтобы и дальше защищать интересы нашего государства. Мы должны учиться на том, что происходит. Мы должны показывать, что Украина является субъектом в принятии решений. К сожалению, мы потеряли определенную субъектность», — констатировал Логвинский.

При этом он обвинил отдельные страны ЕС в нежелании демонстрировать правовую европейскую позицию.

«Те страны, которые нас поучают, как быть европейцами, сейчас ведут себя, совсем не демонстрируя пример применения европейского права. В любом случае мы должны бороться, потому что никто не будет за нас бороться, кроме нас самих», — добавил Логвинский.

Кроме того, депутат от «Блока Петра Порошенко», член украинской делегации Мария Ионова считает, что Киев может приостановить свое участие в ПАСЕ, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины сообщило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.

«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора», — говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 — против, 10 — воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21:00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1:45 25 июня.