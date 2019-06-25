Москва, 25 июня, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Транснефть по итогам работы в 2018 году может выплатить больше половины чистой прибыли, сообщает 25 июня пресс-служба предприятия.

Asrenaft.com Нефть

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

Напомним, за прошлый год компания получила 225,4 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности. Ранее президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщал, что по результатам рассмотрения вопроса в правительстве России может быть принято решение о выплате дивидендов в размере от 25% до 40% (от чистой прибыли по МСФО).