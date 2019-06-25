Москва, 25 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом 25 июня он написал на своей страничке в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Порошенко, Украина получила первый серьезный дипломатический выстрел за последние годы.

«Таких ударов мы раньше не переживали. Но теперь вопрос касается не только Украину, но и по фундаментальные европейские ценности, когда между иконостасом и ценой выбирали цену», — заявил Порошенко.

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