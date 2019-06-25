Москва, 25 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Потребительские кредиты в РФ позволяют хоть как-то поддерживать спрос и дают возможность людям сохранить хоть какую-то потребительскую активность, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«В российской экономике потребительские расходы составляют очень небольшую долю в ВВП по сравнению с развитыми странами, — отметил Комолов. — Это в целом означает, что экономика от граждан почти и не зависит. Поэтому возникает странная ситуация — реальные доходы населения падают, а ВВП растёт, пусть и не сильно. Это говорит о том, что внутренний рынок слабо влияет на общеэкономический рост, а мы для экономики стали эдаким балластом, который не обеспечивает устойчивого развития, а основную роль играет топливно-энергетический комплекс. Причем кредиты помогают хоть как-то поддержать этот спрос и дают возможность людям сохранить хоть какую-то потребительскую активность. Хотя понятное дело, что всё это ведёт к долговой кабале. Всё это очень плохо, особенно в условиях стагнации мировой торговли».

Рост пузыря, как полагает Комолов, можно ограничить как техническими мерами, так и более масштабными, макроэкономическими.

«Центральный банк уже несколько лет ограничивает возможности развития системы микрокредитования, — отметил Комолов. — Может быть, в каком-то смысле это разумная политика, потому что процент там грабительский и коммерсанты наживаются на маргинальных слоях общества, которые и так находятся на социальном дне. С другой стороны, одними запретительными мерами этой проблемы не решить — необходимо менять распределение доходов внутри страны: большую часть направлять на заработную плату и меньше на прибыль. Если посмотреть на структуру распределения добавленной стоимости, то мы увидим, что доля прибыли в российском ВВП намного выше, чем в развитых странах. Капитал получает больше, а труд получает меньше. Поэтому и спрос низкий, и люди вынуждены обращаться к ростовщикам для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым».

Всё это, как подчеркнул Комолов, не представляет какой-то научной новизны для представителей российского правящего класса, поскольку вся статистика открыта и дискуссии ведутся уже давно.

«Однако как в начале XX века российский правящий класс был неспособен на реформы, хотя все понимали их необходимость, так и сегодня все понимают необходимость реформ, но реализовать их при нынешнем раскладе интересов и классовых сил невозможно. Остаётся только констатировать действительность», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, в РФ можно пресечь рост закредитованности населения, даже не меняя социально-экономическую политику государства.

Делягин Первое, что необходимо для этого сделать — это запретить МФО как организации ростовщические. Самое разумное — установить предел максимальной процентной ставки по кредиту».

Вторая мера, предложенная Делягиным, — запретить выдавать кредиты людям, которые не могут по ним расплатиться.

Также отметим, что ранее министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить разрастание «пузыря» в сегменте потребительского кредитования.