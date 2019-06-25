Илон Маск не пришел на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга
Лондон, 25 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Илон Маск не явился на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга, которая прошла в Цюрихе в рамках фестиваля Starmus. Об этом 24 июня сообщил швейцарский портал Ch.
Эта награда вручается тем людям, которые способствуют популяризации науки. Вручать её Маску должен был гитарист Queen и ученый-астрофизик Брайан Мэй. Издание отмечает, что Стивен Хокинг лично приглашал бизнесмена на фестиваль незадолго до своей смерти.
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Напомним, медаль Стивена Хокинга была учреждена в декабре 2015 года. Презентация награды состоялась в Лондонском королевском сообществе при личном участии покойного ученого. Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года.