Лондон, 25 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Илон Маск не явился на церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга, которая прошла в Цюрихе в рамках фестиваля Starmus. Об этом 24 июня сообщил швейцарский портал Ch.

Heisenberg Media Илон Маск

Эта награда вручается тем людям, которые способствуют популяризации науки. Вручать её Маску должен был гитарист Queen и ученый-астрофизик Брайан Мэй. Издание отмечает, что Стивен Хокинг лично приглашал бизнесмена на фестиваль незадолго до своей смерти.

Читайте также: PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

Напомним, медаль Стивена Хокинга была учреждена в декабре 2015 года. Презентация награды состоялась в Лондонском королевском сообществе при личном участии покойного ученого. Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года.