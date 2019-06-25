Санкт-Петербург, 25 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил запрет на создание намывных территорий в Финском заливе, которые планировалось застроить жильем и офисами.

Финский залив

Разрешение на их создание компания «Зингер девелопмент» добилась в 2018 году в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале 2019 года отменил это решение, против которого выступили сразу несколько комитетов администрации Санкт-Петербурга.

«Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)», — говорится в решении Арбитражного суда Северо-Западного округа, вынесенном 24 июня.

Свой иск ООО «Зингер девелопмент» подавало к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга. В качестве третьих лиц к делу были привлечены еще шесть комитетов Смольного, а также дирекция петербургской дамбы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Зингер Девелопмент» разработала проект создания в Финском заливе цепи островов, на которых планировалось разместить объекты жилой и коммерческой недвижимости. Но комитет имущественных отношений (КИО) Смольного отказался выдавать компании разрешение на намыв.

Тогда бизнесмены подали иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, и 30 октября 2018 года девелопер выиграл иск у КИО: суд обязал чиновников согласовать проект. Однако этот вердикт, как уже сказано, был успешно обжалован в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Чиновники, опираясь на мнение экспертов, сделали вывод о негативном влиянии планируемого намыва на уровень подъема воды в Невской губе во время наводнений. В то же время в «Зингер Девелопмент» ранее заявляли, что специалисты «РусГидро» не нашли негативных последствий от реализации проекта намыва.