Трамп отверг обвинения в домогательствах Кэрролл: «Она — не мой тип»
Вашингтон, 25 июня, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 24 июня, что писательница Э. Джин Кэрролл «тотально лгала», когда она не так давно обвинила его в изнасиловании во время встречи в нью-йоркском универмаге в середине 1990-х годов, передает CNN.
В эксклюзивном интервью американской газете The Hill президент яростно опроверг обвинения почти немедленно после того, как Кэрролл подробно рассказала об инкриминируемом инциденте во время телеинтервью CNN.
Кэрролл ранее сообщила CNN, что Трамп «просто пошел на это», когда он якобы загнал ее в угол в примерочной в магазине Bergdorf Goodman, добавив, что «он снял мои колготки, и это была борьба».
Она впервые выступила со своим заявлением в пятницу. Трамп опроверг обвинения в заявлении в тот же день, а затем повторно в субботу, в интервью журналистам.
Когда его спросили, лжет ли Кэрролл, Трамп повторил, что никогда не встречался с ней.
«Абсолютная ложь. Я ничего не знаю о ней», — сказал он. «Я ничего не знаю об этой женщине. Я ничего о ней не знаю. Она… это просто ужасно, что люди способны на такое».
«Мне нравится, что я не в его вкусе», — сказал Кэрролл в интервью CNN, отвечая на комментарии Трампа вскоре после их публикации.
Она отметила, что Трамп отрицает все заявлениия со стороны женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.
«Он отрицает, он изворачивается, он угрожает, и он нападает», — сказал Кэрролл.
Рассказ Кэрролл об инциденте был подробно описан в отрывке из ее предстоящей книги, опубликованной в журнале New York Magazine. На фотографии из того же журнала можно узнать Кэрролл, Трампа, его жену и мужа Кэрролл, Джона Джонсона, присутствовавшего на той же вечеринке примерно в 1987 году.
Кэрролл, являясь обозревателем журнала Elle, утверждает в своей книге, что она столкнулась с Трампом в Bergdorf Goodman в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года. По словам Кэрролл, они узнали друг друга, и Трамп попросил у нее совета, выбирая подарок для женщины. После того, как она предложила ему купить сумочку или шляпу, Трамп будто бы обратил свое внимание на дамское белье. Они шутили, что кто-то должен его примерить, а после отправились в примерочную, сказала она. В примерочной Трамп якобы набросился на нее.
В интервью же она заявила, что не планирует подавать иск в суд.
Напомним, что более десятка женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах с тех пор, как он начал свою президентскую кампанию в 2015 году.
В 2016 году обнаружилась запись, как Трамп хвастался на съемках «Access Hollywood», что «лапал» женщин без их согласия. Трамп опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах, а в Белом доме заявили, что женщины лгут.
В обширном интервью The Hill президент затронул самые разные темы, от Федеральной резервной системы до женской национальной сборной США по футболу. Отвечая на вопрос о росте напряженности с Ираном, Трамп сказал, что у него есть полномочия предпринять военные действия без одобрения Конгресса.
«Но мы держим Конгресс в курсе того, что делаем … и я думаю, что это то, что они ценят», — сказал он. «Мне действительно нравится держать их в курсе, но я не должен делать этого по закону».