Вашингтон, 25 июня, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 24 июня, что писательница Э. Джин Кэрролл «тотально лгала», когда она не так давно обвинила его в изнасиловании во время встречи в нью-йоркском универмаге в середине 1990-х годов, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В эксклюзивном интервью американской газете The Hill президент яростно опроверг обвинения почти немедленно после того, как Кэрролл подробно рассказала об инкриминируемом инциденте во время телеинтервью CNN.

Дональд Трамп «Скажу с большим уважением: во-первых, она — не в моем вкусе. Во-вторых, этого никогда не было. Этого никогда не было, ясно?».

Кэрролл ранее сообщила CNN, что Трамп «просто пошел на это», когда он якобы загнал ее в угол в примерочной в магазине Bergdorf Goodman, добавив, что «он снял мои колготки, и это была борьба».

Она впервые выступила со своим заявлением в пятницу. Трамп опроверг обвинения в заявлении в тот же день, а затем повторно в субботу, в интервью журналистам.

Когда его спросили, лжет ли Кэрролл, Трамп повторил, что никогда не встречался с ней.

«Абсолютная ложь. Я ничего не знаю о ней», — сказал он. «Я ничего не знаю об этой женщине. Я ничего о ней не знаю. Она… это просто ужасно, что люди способны на такое».

«Мне нравится, что я не в его вкусе», — сказал Кэрролл в интервью CNN, отвечая на комментарии Трампа вскоре после их публикации.

Она отметила, что Трамп отрицает все заявлениия со стороны женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

«Он отрицает, он изворачивается, он угрожает, и он нападает», — сказал Кэрролл.

Рассказ Кэрролл об инциденте был подробно описан в отрывке из ее предстоящей книги, опубликованной в журнале New York Magazine. На фотографии из того же журнала можно узнать Кэрролл, Трампа, его жену и мужа Кэрролл, Джона Джонсона, присутствовавшего на той же вечеринке примерно в 1987 году.

Кэрролл, являясь обозревателем журнала Elle, утверждает в своей книге, что она столкнулась с Трампом в Bergdorf Goodman в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года. По словам Кэрролл, они узнали друг друга, и Трамп попросил у нее совета, выбирая подарок для женщины. После того, как она предложила ему купить сумочку или шляпу, Трамп будто бы обратил свое внимание на дамское белье. Они шутили, что кто-то должен его примерить, а после отправились в примерочную, сказала она. В примерочной Трамп якобы набросился на нее.

В интервью же она заявила, что не планирует подавать иск в суд.

Напомним, что более десятка женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах с тех пор, как он начал свою президентскую кампанию в 2015 году.

В 2016 году обнаружилась запись, как Трамп хвастался на съемках «Access Hollywood», что «лапал» женщин без их согласия. Трамп опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах, а в Белом доме заявили, что женщины лгут.

В обширном интервью The Hill президент затронул самые разные темы, от Федеральной резервной системы до женской национальной сборной США по футболу. Отвечая на вопрос о росте напряженности с Ираном, Трамп сказал, что у него есть полномочия предпринять военные действия без одобрения Конгресса.

«Но мы держим Конгресс в курсе того, что делаем … и я думаю, что это то, что они ценят», — сказал он. «Мне действительно нравится держать их в курсе, но я не должен делать этого по закону».