Киев, 25 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В администрации президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали инцидент с плагиатом в речи украинского лидера на выступлении в Брюсселе, сообщают 25 июня «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц», — говорится в ответе АП.

Также отмечается, что администрация Зеленского приняла решение не проводить служебное расследование по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, раздор в украинском политикуме вызвал фрагмент выступления Зеленского, где он говорит о крахе «российского имперского проекта» в случае вхождения Украины в Евросоюз. Сообщалось, что Зеленский «украл целый абзац» из выступления бывшего президента страны Петра Порошенко.

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