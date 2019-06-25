Москва, 25 июня, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Власти не планируют продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке оптовых цен на бензин и дизель, пишет сегодняшняя пресса. Все на словах и в виде личных договоренностей, поскольку демпфирующий механизм еще нужно согласовать и, может быть, ввести задним числом, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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«Считается, что в 2019 году цены на бензин и дизель в рознице должны вырасти не более чем на величину инфляции. К настоящему моменту индекс потребительских цен составляет 5,1%, пиковая фаза роста пройдена, в июне инфляция может составить 4,9−5,0%.

С начала года официальные цены на топливо увеличились не более чем на 2% — величину НДС, это было согласовано ранее и неожиданностью не являлось», — пояснила эксперт.

Но все дело в том, что в среднем по году цены на топливо в рознице растут на 8−10%, в этих ценах налоги, акцизы, всевозможные заработки длиннейшей цепочки посредников и, конечно же, стоимость самого сырья. Баррель дорожает, это не может не отражаться на цене топлива на оптовом рынке.

Где-то нефтяники работали себе в убыток, где-то аккуратно повышали цены. «Накопленный» ценовой прирост в бензине за неполных шесть месяцев 2019 года составляет, по приблизительным оценкам, около 3,5%. Значит, «самое интересное» в ценах еще впереди.

«Бессмысленно ждать, что топливный рынок останется в «замороженном» состоянии, это маловероятно. Полгода сдерживания цен и так, скорее всего, негативно сказались на финансовых показателях нефтяных компаний и всей цепочки контрагентов.

В этом случае, с большой долей вероятности, основной прирост цен на бензин придется на второе полугодие (август-октябрь), внутри которого рынок может добрать в ценах еще 3−4%», — высказала своё мнение Бодрова.

Почему правительство РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство РФ не планирует продлевать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен на бензин и дизель в связи с появлением измененного демпфирующего механизма.

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