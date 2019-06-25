Курган, 25 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Самые сильные школьники России живут в Курганской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор регионального Детско-юношеского центра Юлия Козлова.

Instagram.comegor_grigorec Победитель в «русском силомере» Егор Григорец

На Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «Сила Российского движения школьников» победителем стал Егор Григорец из школы № 7 города Кургана. Он стал первым среди учеников 9−10 классов, обойдя представителей 42 регионов. В 2018 году первое место в русском силомере занял также ученик школы № 7 Дмитрий Усольцев. И он помогал победителю 2019 года подготовиться к соревнованиям.

«Я надеюсь, что Курганской области удастся сохранить первенство в соревнованиях «Сила РДШ» и в следующем году. Для победы нужны хорошая физическая подготовка, целеустремленность и воля к победе», — сообщил Егор Григорец.

Также Курганскую область представляли школьники из гимназии №47 Дарья Некрасова, Арсен Гаджиев, Анастасия Буторина, Иван Пшениснов. Все ребята выступили достойно, войдя в десятку лучших по России в своих группах.

«Хочу отметить, что в наших школах серьёзно подходят к этому проекту. Он направлен не на сверхдостижения, а на развитие массового спорта. Проект наглядно показывает, что не нужно каких-то материальных супер вложений. Элементарная перекладина в школе нужна, чтобы ребята себя показали», — сообщила Юлия Козлова.

Спортивный фестиваль Российского движения школьников проходил в Москве с 17 по 20 мая. В нём приняли участие более 300 школьников со всей России. Всероссийский конкурс «Сила РДШ» проходит на территории России второй год. Его уникальность в том, что в состязаниях могут принять участие ребята с разным уровнем физической подготовки. В комплекс упражнений «русский силомер» входят как простые упражнения, такие, как перехват и подъем согнутых ног, так и подтягивание на одной руке.